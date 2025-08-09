Menü Suche
Valencia sichert sich Danjuma

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
Arnaut Danjuma für Leihklub FC Girona am Ball @Maxppp

Der FC Valencia bedient sich bei der Konkurrenz. Nach FT-Informationen haben sich die Blanquinegros mit dem FC Villarreal auf einen Transfer von Flügelstürmer Arnaut Danjuma geeinigt. Der 28-Jährige wird in den kommenden Stunden zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift in Valencia eintreffen.

Villarreal hatte für den Niederländer (sechs Länderspiele) 2021 rund 23,5 Millionen Euro an den AFC Bournemouth überwiesen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war Danjuma an Tottenham Hotspur, den FC Everton und zuletzt an den FC Girona verliehen. Für die Katalanen gelangen dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler in der vergangenen Saison drei Tore und zwei Vorlagen in 34 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
