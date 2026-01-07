Menü Suche
Salzburg verkauft 12-Tore-Stürmer Ratkov

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Petar Ratkov im Porträt @Maxppp

Petar Ratkov (22) schlägt ein neues Kapitel in seiner noch jungen Karriere auf. Wie unter anderem Fabrizio Romano berichtet, steht der Angreifer kurz vor einem Wechsel zu Lazio Rom. 13 Millionen Euro Ablöse plus Boni überweise der italienische Klub an RB Salzburg.

Ratkov war im Sommer 2023 aus seiner serbischen Heimat für fünf Millionen Euro nach Österreich gewechselt. Dort entwickelte sich der Nationalspieler (drei Länderspiele) prächtig weiter. Seine ordentliche Quote aus der laufenden Saison (zwölf Treffer aus 29 Pflichtspielen) will er nun in der Serie A bestätigen.

