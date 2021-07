Bayern verleiht Fein nach Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat Adrian Fein verpflichtet. Wie der Bundesliga-Aufsteiger verkündet, kommt der Mittelfeldspieler für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Bayern.

Fürths Sportchef Rachid Azzouzi freut sich: „Adrian passt hervorragend in unser Anforderungsprofil und ist im zentralen Mittelfeld eine absolute Verstärkung für uns. Wir sind schon seit zwei Jahren an ihm interessiert. Er hat sich nun ganz klar für uns entschieden und den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben.“

Fein stammt aus der Jugend des Rekordmeisters und verbrachte die vergangenen drei Spielzeiten jeweils für ein Jahr auf Leihbasis bei Jahn Regensburg, dem Hamburger SV und der PSV Eindhoven. In Fürth will sich 22-Jährige nun in der Bundesliga etablieren.