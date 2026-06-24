Bei Juventus Turin nimmt die sommerliche Kaderplanung allmählich Fahrt auf. Gesprochen wird dabei vor allem mit Paris St. Germain. Stürmer Randal Kolo Muani (27), schon in der Rückrunde der Saison 2024/25 nach Turin verliehen, könnte zurück ins Piemont kommen.

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Im Gegenzug hat PSG laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ die Gespräche mit Juves Khéphren Thuram (25) aufgenommen. Dies könnte wiederum die Tür für Leon Goretzka öffnen.

Wie die italienische Sportzeitung ausführt, wäre der in einer Woche vertragslose WM-Teilnehmer der Wunschspieler für die Lücke, die der Abgang von Thuram in Richtung französische Hauptstadt im Mittelfeld der Bianconeri reißen würde.

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Zuletzt bemühte sich Chicago Fire intensiv um Goretzkas Unterschrift, der aber schon im März betont hatte: „Ich möchte schon nochmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen.“ Ein innereuropäischer Wechsel gilt daher als wahrscheinlicher.

Die ‚Gazzetta‘ gibt zu bedenken, dass das aktuelle Gehalt des gebürtigen Bochumers das Limit in Turin sprengen würde. In Gesprächen mit den Beratern des 31-Jährigen soll abgeklopft werden, wie viel Verhandlungsbereitschaft hierbei existiert.