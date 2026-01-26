Münster-Doppelschlag in der Bundesliga?

Der Poker um Imad Rondic befindet sich auf der Zielgeraden. ‚Sky‘ berichtet, dass der Transfer des 26-Jährigen, der derzeit noch vom 1. FC Köln an Rakow Czestochowa verliehen ist, kurz vor dem Abschluss steht. Der Stürmer soll sich Preußen Münster auf Leihbasis anschließen, eine Kaufoption gebe es nicht.

Das Münsteraner Wunschziel war der Bosnier ‚Sky‘ zufolge aber nicht. Eigentlich wollte der Zweitligist Jessic Ngankam (25/Eintracht Frankfurt) verpflichten, der sich aber wohl nicht mit einem Wechsel nach Münster anfreunden kann. Zusätzlich zu Rondic arbeitet Preußen derzeit an einem Leihgeschäft von Almugera Kabar (19/Borussia Dortmund) und könnte sich entsprechend gleich doppelt im Oberhaus bedienen.