Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Münster-Doppelschlag in der Bundesliga?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Imad Rondic im Training @Maxppp

Der Poker um Imad Rondic befindet sich auf der Zielgeraden. ‚Sky‘ berichtet, dass der Transfer des 26-Jährigen, der derzeit noch vom 1. FC Köln an Rakow Czestochowa verliehen ist, kurz vor dem Abschluss steht. Der Stürmer soll sich Preußen Münster auf Leihbasis anschließen, eine Kaufoption gebe es nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Münsteraner Wunschziel war der Bosnier ‚Sky‘ zufolge aber nicht. Eigentlich wollte der Zweitligist Jessic Ngankam (25/Eintracht Frankfurt) verpflichten, der sich aber wohl nicht mit einem Wechsel nach Münster anfreunden kann. Zusätzlich zu Rondic arbeitet Preußen derzeit an einem Leihgeschäft von Almugera Kabar (19/Borussia Dortmund) und könnte sich entsprechend gleich doppelt im Oberhaus bedienen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Köln
Raków
Münster
Imad Rondić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Raków Logo KS Raków Czestochowa
Münster Logo SC Preußen 06 Münster
Imad Rondić Imad Rondić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert