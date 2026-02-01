Zwei Favoriten, ein Name: So läuft Werders Trainersuche

Zehn sieglose Bundesliga-Spiele in Folge waren eines zu viel: Horst Steffen musste am heutigen Sonntagmorgen sein Amt als Cheftrainer von Werder Bremen niederlegen. Nun läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. In einer Medienrunde sprach Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz über das weitere Vorgehen.

„Wichtig ist für uns, dass es um neue Energie, neue Impulse und eine klare Ansprache geht. Wir wissen, was wir brauchen und was wir suchen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, schnellstmöglich eine Lösung zu finden“, zitieren Klubmedien den Werder-Funktionär, „wir haben einen engen Kandidatenkreis, mit dem einen oder anderen Namen auf der Liste, müssen da aber auch auf unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten achten.“

Informationen zum genauen Trainerprofil wollte der Bremer Kaderplaner aber nicht preisgeben. Laut ‚kicker‘ und ‚DeichStube‘ schloss Fritz vor den anwesenden Journalisten aber nicht aus, dass der neue Coach ein Feuerwehrmann – also nur bis zum Saisonende angestellt – wird. Eine permanente interne Lösung soll es hingegen nicht geben.

Der ‚DeichStube‘ zufolge stehen zurzeit zwei Kandidaten im besonderen Fokus von Fritz. Mit denen sollen aktuell intensive Gespräche stattfinden. Das kroatische Portal ‚Sportske Novosti‘ bringt Nenad Bjelica, ehemaliger Trainer von Union Berlin, als Kandidaten ins Spiel. Die Spur zu Marco Rose, der seit Ende März 2025 ohne Verein ist, soll nicht heiß sein.