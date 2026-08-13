Medizincheck: Ramaj verlässt den BVB

Borussia Dortmund darf wohl in Kürze Diant Ramaj von der Gehaltsliste streichen. Wie ‚Bold.bk‘ berichtet, hat der BVB mit dem FC Kopenhagen über eine Leihe mit Kaufoption verhandelt. Der Deal ist jedoch schon einen Schritt weiter.

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Nach FT-Informationen ist der Torhüter bereits vor Ort, um den Medizincheck zu absolvieren. Die Dokumente für den Transfer wurden zwischen den Beteiligten bereits ausgetauscht. Die Höhe der Kaufoption wird aller Voraussicht nach im Bereich von fünf Millionen Euro liegen.

In Dortmund hatte der ambitionierte Keeper keine Chance auf den Posten als Nummer eins. Durch Leihen zum 1. FC Heidenheim und nach Kopenhagen sollte sich der 24-Jährige in Stellung bringen. Jetzt steht die Rückkehr in die dänische Hauptstadt bevor – womöglich auch auf Dauer.