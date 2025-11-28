Hat der FC Bayern einen Abnehmer für Fehleinkauf Sacha Boey (25) gefunden? Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird bestätigt, dass Crystal Palace die Fühler nach dem Rechtsverteidiger ausstreckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen FCB-Sportdirektor Christoph Freund und Palace-Cheftrainer Oliver Glasner soll sogar schon ein erster Austausch stattgefunden haben – den österreichischen Landsmännern wird ein gutes Verhältnis nachgesagt.

Ferner wird berichtet, dass die Münchner die Hälfte der einst für Boey investierten Summe gerne wieder einspielen würden. 15 Millionen Euro sollen es nun im besten Fall also sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boey konnte sich seit seiner Ankunft in der bayrischen Landeshauptstadt im Januar 2024 kaum in Szene setzen geschweige denn die hohe Ablöse rechtfertigen. Zuletzt wurde der Franzose, der in München noch über ein Arbeitspapier bis 2028 verfügt, erneut bei Juventus Turin angeboten.