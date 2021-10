Milan will mit Hernández verlängern

Der AC Mailand möchte den Vertrag von Leistungsträger Theo Hernández unbedingt verlängern. Dem 24-jährigen Franzosen winkt dabei laut ‚calciomercato.com‘ eine Anpassung seines Gehalts. Stand jetzt sind die Rossoneri demzufolge bereit, drei Millionen Euro plus Prämien zu zahlen. Hernández zeige sich offen für eine Verlängerung, fordere aber noch vier Millionen Euro plus Prämien.

Bei Milan ist der Bruder von Bayerns Lucas Hernández auf der linken Abwehrseite gesetzt. In dieser Saison konnte er in acht Ligaspielen schon ein Tor erzielen und drei weitere vorlegen. Nach seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison sind vor allem Manchester City und Paris St. Germain am Verteidiger interessiert.