Real Madrid ist mit Bemühungen um einen potenziellen Nachfolger für Torhüter Thibaut Courtois (34) gescheitert. Laut dem spanischen Radiosender ‚Cadena SER‘ fragten die Königlichen in diesem Sommer bei Lucca Brughmans vom KRC Genk an. Den Vorzug erhielt allerdings der FC Liverpool, der den 18-Jährigen für 31 Millionen Euro verpflichtete und ihn direkt nach Genk zurück verlieh.

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Brughmans war in der vergangenen Saison in den wichtigen Liga-Playoffs gesetzt und kommt mit seinen 18 Jahren schon auf 16 Profispiele für Genk. In dieser Saison stand er in allen bisherigen Partien auf dem Feld. Real muss nun nach einem neuen Kandidaten für den Kasten Ausschau halten.