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Weltmeisterschaft

Messi, Undav & Co.: Die Top-Torjäger der Gruppenphase

von Martin Schmitz
1 min.
Lionel Messi bejubelt ein Tor für Argentinien @Maxppp

Die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist bisher ein absolutes VIP-Turnier. Vor allem die großen Stars überzeugen beim Jahreshöhepunkt mit Topleistungen und dominieren auch die bisherige Torjägerliste des Turniers. Ganz oben steht der wohl beste Spieler aller Zeiten, der auch mit 39 Jahren noch immer extremen Torhunger verspürt.

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Mit sechs Treffern in drei Gruppenspielen bewies Lionel Messi seinen Kritikern, dass er es weiterhin drauf hat und konnte es sich gegen Österreich (2:0) sogar leisten, einen Elfmeter zu verschießen. Mit kleinem Abstand folgen das Franzosen-Duo Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé sowie Vinicius Junior und Erling Haaland mit je vier Treffern. Harry Kane steht nach drei Spielen bei drei Toren – ebenso wie einige Überraschungsknipser um Top-Joker Deniz Undav.

WM 2026: Die Torjägerliste der Gruppenphase
#1 Flag Argentinien Lionel Messi 6 #2 Flag Frankreich Ousmane Dembélé 4 #3 Flag Frankreich Kylian Mbappé 4 #4 Flag Brasilien Vinicius Junior 4 #5 Flag Norwegen Erling Haaland 4 #6 Flag Kongo, Demokratische Republik Yoane Wissa Bileko 3 #7 Flag Kanada Jonathan David 3 #8 Flag Brasilien Matheus Cunha 3 #9 Flag England Harry Kane 3 #10 Flag Deutschland Deniz Undav 3 #11 Flag Marokko Ismael Saibari 3 #12 Flag Neuseeland Elijah Henry Just 3 #13 Flag Schweiz Johan Manzambi 3 #14 Flag Niederlande Brian Brobbey 3 #15 Flag Senegal Ismaïla Sarr 3 Komplette Rangliste
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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