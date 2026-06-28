Die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist bisher ein absolutes VIP-Turnier. Vor allem die großen Stars überzeugen beim Jahreshöhepunkt mit Topleistungen und dominieren auch die bisherige Torjägerliste des Turniers. Ganz oben steht der wohl beste Spieler aller Zeiten, der auch mit 39 Jahren noch immer extremen Torhunger verspürt.

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Mit sechs Treffern in drei Gruppenspielen bewies Lionel Messi seinen Kritikern, dass er es weiterhin drauf hat und konnte es sich gegen Österreich (2:0) sogar leisten, einen Elfmeter zu verschießen. Mit kleinem Abstand folgen das Franzosen-Duo Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé sowie Vinicius Junior und Erling Haaland mit je vier Treffern. Harry Kane steht nach drei Spielen bei drei Toren – ebenso wie einige Überraschungsknipser um Top-Joker Deniz Undav.