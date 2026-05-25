Transferentscheidung um Baumann

Andreas Schicker geht davon aus, dass Oliver Baumann (35) auch in der kommenden Spielzeit für die TSG Hoffenheim zwischen den Pfosten steht. Im ‚Sport1‘-Interview sagt der Geschäftsführer Sport: „Er hat im vergangenen Sommer seinen Vertrag verlängert und bleibt bei uns. Wir sind sehr froh, dass wir Olli weiter an Bord haben, als absoluten Führungsspieler und als Mannschaftskapitän.“

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Baumann, der im Kraichgau inklusive einjähriger Verlängerungsoption bis 2028 unter Vertrag steht, wurde zwischenzeitlich mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Dort bleibt Manuel Neuer (40) allerdings ein weiteres Jahr an Bord. Brisant: Wegen Neuers DFB-Comeback reist Baumann als Nummer zwei zur WM.