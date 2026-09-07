Nach dem desaströsen Auftritt beim SV Werder (1:3) könnte der Trainerstuhl von Martín Demichelis bereits wackeln. Die ‚Bild‘ berichtet von „Bedenken“ am Trainer von RB Leipzig. Der Argentinier übernahm zu Beginn der Saison durchaus überraschend für Ole Werner, dem mit RB die Rückkehr in die Champions League gelungen war.

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Hinter den Kulissen wird in Leipzig kritisiert, dass Demichelis während seiner „bisherigen Trainerlaufbahn zu wenig Ideen mit dem Ball hatte“. Dies soll auch „intern ein Thema“ gewesen sein. Die Sachsen sind die bislang größte europäische Trainerstation für den früheren Bayern-Profi, zuvor stand er lediglich zwölfmal beim RCD Mallorca an der Seitenlinie. In Mexiko und Argentinien war er zuvor für den CF Monterrey respektive River Plate in Verantwortung gewesen.