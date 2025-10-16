Menü Suche
Bayern vs. BVB: Schlotterbeck-Einsatz in Gefahr

von Julian Jasch
Nico Schlotterbeck mag Bälle @Maxppp
FC Bayern BVB

Muss Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) im Klassiker gegen den FC Bayern auf Nico Schlotterbeck (25) verzichten? Laut Cheftrainer Niko Kovac wird der Innenverteidiger von einer leichten Erkältung ausgebremst, er gehe aber davon aus, „dass es zum Wochenende wieder passt“.

Schlotterbeck hatte sich nach überwundener Meniskusriss-Verletzung erst Ende September wieder zurück in die Startelf gekämpft. Ein Ausfall des Leistungsträgers, der unbedingt über 2027 hinaus verlängern soll, wäre kaum zu kompensieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
