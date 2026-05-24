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2. Bundesliga

Ersatz schon da: Mislintat verlässt Fortuna

von David Hamza - Quelle: Sky | Bild
Sven Mislintat im Stadion von Fortuna Düsseldorf @Maxppp

Fortuna Düsseldorf und Sportvorstand Sven Mislintat gehen laut übereinstimmenden Medienberichten getrennte Wege. ‚Sky‘ berichtet von einer vereinsseitigen Entscheidung, ‚Bild‘ und ‚kicker‘ von einer einvernehmlichen Trennung. Mislintat hatte erst Mitte Dezember in Düsseldorf übernommen, am vergangenen Wochenende stieg die Fortuna in die 3. Liga ab.

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Einen Nachfolger haben die Rheinländer schon gefunden: Samir Arabi soll auf Mislintat folgen. Bis März 2023 hatte er als Geschäftsführer Sport für Arminia Bielefeld gearbeitet, seitdem ist Arabi ohne Verein. Bereits im Winter war der 47-Jährige ein Kandidat in Düsseldorf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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