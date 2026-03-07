Menü Suche
Die Zweifel bei Schlager

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Xaver Schlager bläst die Backen auf @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Sechser tritt Juventus Turin bei Xaver Schlager auf die Bremse. Laut Fabrizio Romano hat die Alte Dame die Bemühungen seit einigen Wochen nicht mehr forciert. Grund dafür sind die beiden Kreuzbandrisse, die Juve an einer Verpflichtung zweifeln lassen.

Dennoch ist der Wechsel nach Italien noch nicht vom Tisch, Juventus prüfe derzeit aber auch andere Optionen. Fest steht bereits, dass Schlager RB Leipzig im kommenden Sommer ablösefrei verlassen wird. Auch Celtic Glasgow hat bereits Interesse am 28-Jährigen angemeldet.

