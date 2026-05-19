Nach Schock-Abstieg: Gute Nachrichten für Fortuna

Fortuna Düsseldorf kann sich ab Sommer das Gehalt für Ex-Trainer Markus Anfang sparen. Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, war das Arbeitspapier des 51-Jährigen, der Mitte Mai den Platz auf der Fortuna-Bank räumen musste, lediglich für die 2. Bundesliga gültig. Anfang ist somit nur noch bis Ende Juni an den Klub gebunden – eine kleine positive Nachricht nach dem dramatischen Abstieg der Rheinländer, der durch eine 0:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth am abschließenden Spieltag besiegelt wurde.

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Düsseldorf spart damit rund 30.000 Euro pro Monat ein. Zudem hat sich Alexander Jobst, der Vorstandsvorsitzende, dazu bereiterklärt, in der 3. Liga auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten. Schlecht sieht es dagegen in Bezug auf den Spielerkader aus. Nur drei Profis besitzen Verträge, die auch nach dem Abstieg weiter Gültigkeit haben. Dem Klub droht daher ein Kader-Exodus.