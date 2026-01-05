HSV: Peretz-Nachfolger gefunden?

Weil er an Daniel Heuer Fernandes (33) nicht vorbeikommt, drängt Daniel Peretz (25) auf einen Abschied vom Hamburger SV. Mit dem FC Southampton ist sich der israelische Keeper schon über eine neue Leihe einig geworden, auch der FC Bayern hat keine Einwände. Bis zuletzt stellte sich der HSV aber noch quer, weil er noch keinen Nachfolger gefunden hatte. Peretz selbst reagierte darauf mit einem Streik.

Inzwischen haben die Parteien aber anscheinend eine Lösung gefunden: Laut der ‚Bild‘ zahlen die Saints eine höhere Leihgebühr als der Bundesliga-Rivale, der für den sechsmonatigen Peretz-Aufenthalt hingegen gar kein Geld lockermachen muss. Das Boulevardblatt mutmaßt, dass sich Peretz sogar schon am heutigen Montagabend in den Flieger Richtung Insel setzen könnte, falls die Details zeitnah schriftlich fixiert werden können.

Unterdessen könnten die Hanseaten aber auch Ersatz gefunden haben. Laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak hat sich der ehemalige Bundesliga-Dino nach Irfan Can Egribayat (27) erkundigt. In der vergangenen Saison stand der frühere türkische U-Nationalkeeper noch regelmäßig für Fenerbahce zwischen den Pfosten, seit der Ankunft von Ederson (32) muss er allerdings fast ausschließlich mit einem Bankplatz vorliebnehmen.

HSV der passende Ausweg?

Folglich beschäftige sich Egribayat mit einem Wechsel ins Ausland. Passende Interessenten tummeln sich dem Bericht zufolge allen voran in der Ekstraklasa, polnische Vereine sollen ihre Angebote für den Keeper „täglich erhöhen“. Auf ein Wettbieten wird sich der HSV jedoch nicht einlassen wollen. Zumal Egribayat in der Hansestadt wohl auch keine garantierten Einsätze in Aussicht gestellt werden.