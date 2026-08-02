Schalke 04 kann sich den Wechsel von Anton Donkor nach Griechenland abschminken. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat der 28-jährige Mann für die linke Seite zu lange gezögert, sodass sich OFI Kreta mittlerweile für einen anderen Spieler entschieden hat.

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Dabei war zwischen den Klubs schon alles klar, S04 hätte Donkor sogar eine Abfindung gezahlt und letztlich doch immerhin einen mittleren sechsstelligen Betrag einsparen können. Daraus wird nun – zumindest vorerst – nichts. Sportlich spielt Donkor keine Rolle mehr.

Offensiv-Duo im Anflug

Ganz im Gegenteil zu zwei wichtigen Offensiv-Neuzugängen. Edin Dzeko (40) und Jesper Lindström (26) stehen jeweils vor der Unterschrift in Gelsenkirchen. Altmeister Dzeko überlegte nach seiner WM-Teilnahme mit Bosnien lange, hat sich aber mittlerweile zu einer weiteren Saison auf Schalke entschieden. Am morgigen Montag steht wohl das nötige Prozedere an.

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Lindström hat S04 bereits zugesagt, mit der SSC Neapel sind laut der ‚WAZ‘ aber noch letzte Details für die anvisierte Leihe zu klären. Eine Kaufpflicht über fünf Millionen Euro steht im Raum.

Gerüchte um Hochkaräter

Fertig ist der S04-Kader mit Dzeko und Lindström aber noch nicht. Aktuell werden auch regelrechte Hochkaräter immer wieder mal mit Schalke in Verbindung gebracht. Darunter Mittelfeld-Zaubermaus Facundo Buonanotte (21/Brighton & Hove Albion) oder Sturmjuwel George Ilenikhena (19//Al Ittihad). Gesucht wird zudem eine neue Option für die rechte Abwehrseite. Der Ausfall von Adrian Gantenbein (25) erhöht den Druck. Die Kandidaten Elias Baum (20) und Junior Dina Ebimbe (25) bleiben wohl bei Eintracht Frankfurt.

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Die bisher fixen S04-Zugänge: Robin Gosens (32/AC Florenz), Maximilian Wöber (28/Leeds United), Junior Adamu (25/SC Freiburg), Satoshi Tanaka (23/Fortuna Düsseldorf)