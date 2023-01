Bestätigt: Nübel-Entscheidung gefallen

Alexander Nübel wird in diesem Winter nicht zum FC Bayern zurückkehren. Berater Stefan Backs bestätigt gegenüber ‚Sky‘: „Es stimmt. Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis Saisonende ist Nübel noch ins Fürstentum verliehen. Die Bayern erwogen eine Rückkehr, da Stammkeeper Manuel Neuer (36) mit einem Beinbruch mindestens bis Saisonende ausfallen wird. Doch eine Einigung mit Monaco über einen Leihabbruch gegen Ablöse kam nicht zustande.

Lese-Tipp

Sommer-Poker: Neue Verhandlungen zwischen Bayern und Gladbach

Auch Nübel selbst hat generell Zweifel an seiner Zukunft in München. Zwar steht der 26-Jährige dort noch bis 2025 unter Vertrag, allerdings scheut er eine neuerliche Koexistenz mit Platzhirsch und Kapitän Neuer sowie dessen Vertrautem und Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen über Sommer

Die Bayern wollen unbedingt in diesem Winter noch einen neuen Torwart holen. Topkandidat ist längst Yann Sommer (34). Doch auch die Ablösegespräche mit Borussia Mönchengladbach gestalten sich schwierig. Eine neue Verhandlungsrunde startete zuletzt.