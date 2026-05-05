Bayern aufgepasst: „Ich liebe Palhinha“

Kehrt João Palhinha im Sommer doch nicht nach München zurück? Roberto De Zerbi schwärmte jedenfalls nach dem 2:1-Erfolg von Tottenham Hotspur im Premier League-Spiel bei Aston Villa am Sonntag vom 30-jährigen Portugiesen. „Ich liebe Palhinha. Wenn ich einen Spieler sehe, der so leidenschaftlich spielt, werde ich verrückt“, so der Cheftrainer der Spurs.

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Palhinha ist derzeit vom FC Bayern an Tottenham verliehen. Noch ist unklar, ob die Spurs die im Leihgeschäft verankerte Kaufklausel in Höhe von 30 Millionen Euro aktivieren. Sollten die Nordlondoner aus der Premier League absteigen, ist eine Festverpflichtung jedoch ziemlich unwahrscheinlich. In der laufenden Saison stand der 37-fache Nationalspieler in 42 Pflichtspielen für die Spurs auf dem Platz. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2028. Im Sommer 2024 hatten die München 51 Millionen Euro für Palhinhas Dienste an den FC Fulham gezahlt, wurden sportlich jedoch bitter enttäuscht.