Sommer-Vorstoß: United „sehr beeindruckt“ von VfB-Profi

Beim VfB Stuttgart gehört Chema Andrés zum erweiterten Stammpersonal. In der ersten Saisonhälfte stand der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler regelmäßig über 90 Minuten auf dem Rasen, zu Jahresbeginn nahmen seine Einsatzzeiten etwas ab. Gegen den 1. FC Köln (3:1), gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) und in der Europa League gegen Celtic Glasgow (0:1) war der 20-jährige Spanier wieder erste Wahl von Trainer Sebastian Hoeneß.

Dass sich Chema in der Bundesliga prächtig entwickelt, ist auch Scouts anderer Vereine aufgefallen. Laut ‚Teamtalk‘ haben insbesondere die Spielbeobachter von Manchester United großen Gefallen am Sechser der Schwaben gefunden. Diese seien „sehr beeindruckt“ vom wuchtigen U21-Nationalspieler. Neben den Red Devils führen auch der FC Arsenal, Manchester City und Newcastle United Chema auf ihren jeweiligen Listen.

United will dem Bericht zufolge im Sommer das Mittelfeld verstärken. Das hängt auch damit zusammen, dass Casemiro (34) seine Zelte im Old Trafford abbricht und den Klub verlassen wird. Intern sehen die Verantwortlichen aber eine große Hürde darin, Chema aus Stuttgart loszueisen, da sein Ex-Klub Real Madrid noch involviert ist.

Real hält die Hand drauf

Für schlappe drei Millionen Euro holte der VfB den vielversprechenden Jungprofi aus der zweiten Mannschaft der Königlichen. Der Schnäppchenpreis hatte allerdings einen Haken. Real sicherte sich dafür eine Rückkaufoption – dem Vernehmen nach liegt diese bei circa 11,5 Millionen Euro – und eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung von bis zu 50 Prozent.

Sollte nach der laufenden Saison wirklich ein Vorstoß aus der Premier League stattfinden, könnte es passieren, dass die Stuttgart kaum die Möglichkeit haben, aktiv zu verhandeln. Unter Umständen greift Real auf die vorliegenden Klauseln zurück, um Chema anschließend mit Gewinn weiterzuverkaufen. Dafür müsste sich das Interesse von der Insel aber zunächst konkretisieren. Unter Umständen könnten die Madrilenen auch mit dem Gedanken spielen, Chema in den eigenen Kader zu integrieren.