DFB-Team: Ohne 19 gegen Tschechien

Ausfälle

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet gegen Tschechien zugunsten der Belastungssteuerung auf nahezu alle Eckpfeiler seines Teams. Dazu kommen Verletzte und nicht Berücksichtigte, insgesamt fehlen somit 19 Spieler.

Schonung: Neuer, Ginter, Gnabry, Goretzka, Werner, Sané, Kroos

Nicht verfügbar: Kimmich, Süle, Henrichs, Klostermann, Halstenberg, Kehrer, Gosens, Havertz, Draxler

Nicht nominiert: ter Stegen, Can, Reus

Startelfgarantien

Auf der gestrigen Pressekonferenz kündigte Löw an, dass Kevin Trapp das Tor gegen Tschechien hüten wird. Auch zwei Innenverteidiger erhielten Einsatzgarantien. „Toni Rüdiger und Robin Koch beginnen in der Abwehr. Toni tut die Spielpraxis gut“, so der Bundestrainer. Darüber hinaus werde Julian Brandt im Mittelfeld starten. Im Sturm ist Luca Waldschmidt derzeit konkurrenzlos.

💬 Joachim #Löw über #GERCZE: "Kevin Trapp wird morgen im Tor stehen. In der Abwehr werden Antonio Rüdiger und Robin Koch starten. Auch Julian Brandt wird beginnen."



Alle Inhalte der #DFBPK mit dem Bundestrainer, Kevin #Trapp und @IlkayGuendogan ➡️ https://t.co/ckIKqehDLW pic.twitter.com/VNyLoZbJSK — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 10, 2020

Debütanten

Auf den Außenbahnen könnten die beiden Neulinge Ridle Baku und Philipp Max auch aufgrund der Personalsituation gleich von Beginn an ihr Debüt feiern. Der 22-jährige Baku war erst kürzlich nachnominiert worden. Interessant: Beide Spieler machten sich offenbar mit einem Vereinswechsel interessant. Baku zog es im Sommer aus Mainz nach Wolfsburg, für Philipp ging es aus Augsburg zur PSV Eindhoven.

Die mögliche Startelf