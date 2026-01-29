Orban-Nachfolger: Leipzig holt Koné
RB Leipzig angelt sich das nächste französische Talent und sticht dabei einige Konkurrenten aus. Von Stade Reims kommt Abdoul Koné als perspektivischer Nachfolger von Urgestein Willi Orban.
Der erste Sommerneuzugang ist fix: RB Leipzig sichert sich die Dienste von Abdoul Koné vom französischen Zweitligist Stade Reims. Dem Vernehmen nach überweisen die Sachsen inklusive Boni bis zu 21 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der einen Vertrag bis 2031 unterschreibt. In der Rückrunde wird Koné an Reims zurückverliehen, ab Sommer geht es für den U20-Nationalspieler beim Bundesligisten los.
RB-Sportchef Marcel Schäfer sagt zum Transfer: „Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt.“
Der 20-jährige Franzose wechselt von @StadeDeReims zu den Roten Bullen und erhält einen Vertrag bis 2031. ✍️
Bis zum Saisonende wird er per Leihe bei Stade Reims bleiben und kommt zur Saison 2026/27 fest zu uns.
Zur Transfermeldung: 🔗
Im Kampf um Koné hat Leipzig mit dem finanziell besten Angebot einige Konkurrenten ausgestochen. Auch Bayer Leverkusen und Inter Mailand hatten unter anderem um den Youngster gebuhlt.
In Leipzig soll der Franzose perspektivisch in die Fußstapfen von Willi Orban (33) treten und die Position des rechten Innenverteidigers besetzen. Ausgebildet wurde der 1,92 Meter große Modellathlet beim FC Paris.
