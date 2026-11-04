HSV führt Amoako-Gespräch

Merlin Polzin hat erläutert, warum Neuzugang Kofi Amoako (21) trotz der Verletzungsmisere im defensiven Mittelfeld bislang so selten zum Zuge kommt. „Die detaillierten Gründe haben wir mit Kofi natürlich auch besprochen. Die anderen Jungs im Zentrum sind einen Schritt weiter“, sagte der Trainer des Hamburger SV in der heutigen Medienrunde mit Blick auf die Konkurrenten Miro Muheim (28) und Albert Sambi Lokonga (27). Im Winter könnte noch ein weiterer Mitbewerber um die Sechser-Position kommen, der HSV bereitet einen möglichen Transfer vor.

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Derweil gebe es für Amoako „einfach Themen, an denen er weiter arbeiten muss, um sich mehr Spielzeit zu verdienen oder von Anfang an zu spielen.“ Polzin stellt dem Youngster deutlich mehr Einsatzzeiten für die Zukunft in Aussicht: „Die Minuten werden mehr und mehr. Die Auftritte als Einwechselspieler waren gut. Jetzt gilt es für ihn, das Ganze zu bestätigen über viel Trainingsarbeit und eine gute Energie. Wir sind noch früh in der Saison. Kofi ist ein Spieler, der die Dritte Liga gespielt hat, der die Zweite Liga gespielt hat und der jetzt drauf und dran ist, auch in der Bundesliga Fuß zu fassen. Aber da gehört viel dazu, vor allem viel Fleiß und viel Trainingsarbeit.“ Interesse an Amoako bekundet Zweitligist Hannover 96.