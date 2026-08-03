Die SSC Neapel hat für den möglichen Verkauf von Romelu Lukaku offenbar einen Preis festgelegt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, fordert Napoli für den bulligen Torjäger zehn Millionen Euro. Der Vertrag des Belgiers läuft im kommenden Sommer aus.

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Lukaku könnte den italienischen Topklub im Sommer verlassen. Insbesondere Atlanta United macht sich Hoffnungen auf den Zuschlag beim 33-Jährigen. Die entsprechenden Verhandlungen hat der MLS-Vertreter bereits aufgenommen.