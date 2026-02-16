Menü Suche
Eintracht: Schlimme Befürchtung bei Kristensen

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Der Mann mit der Maske: Rasmus Kristensen @Maxppp

Muss Eintracht Frankfurt für den Rest der Saison auf Rasmus Kristensen verzichten? Informationen der ‚Bild‘ zufolge gehen bei den Hessen inzwischen alle von einem monatelangen Ausfall des Rechtsverteidigers aus. Nach den Untersuchungen am Montag, deren Ergebnisse weiter ausgewertet werden, würde es die Frankfurter laut dem Boulevardblatt „positiv überraschen“, wenn der 28-Jährige in dieser Spielzeit überhaupt noch einmal zum Einsatz kommen kann.

Beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag musste Kristensen zur Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen hatte. Für die SGE wäre ein langfristiger Ausfall des dänischen Nationalspielers ein herber Verlust. Nach Innenverteidiger Arthur Theate (25), der wegen einer Knieverletzung laut der ‚Bild‘ sechs bis acht Wochen fehlen wird, wäre es die nächste bittere Nachricht für die Defensive.

