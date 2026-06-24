Magnus Dalpiaz verlässt den FC Bayern erneut auf Leihbasis. In der kommenden Saison soll der 19-jährige Außenverteidiger Spielpraxis beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg sammeln. In München steht Dalpiaz, der in der Rückrunde an den AC Mailand verliehen war (elf Einsätze für den Nachwuchs), bis 2028 unter Vertrag.

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Der österreichische U19-Nationalspieler freut sich „unheimlich auf die kommende Saison beim TSV Hartberg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Ich werde alles geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Der TSV mit seinen Fans und dem großartigen Umfeld ist für mich der perfekte Ort, um den nächsten Schritt im Profifußball zu machen.“