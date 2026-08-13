Beim 1. FC Köln wird Luca Waldschmidt zur kommenden Saison voraussichtlich nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommen. Mit Reigan Heskey (18) und Gil Neves (18) wurden in diesem Sommer bereits zwei neue Offensivakteure verpflichtet, die sich bei den Domstädtern Spielzeit versprechen. Ein Wechsel des 30-Jährigen könnte sich daher abzeichnen.

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Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich Hertha BSC nach dem Angreifer erkundigt. Die Alte Dame sucht nach den Abgängen von Fabian Reese (28), Dawid Kownacki (29), Maurice Krattenmacher (21) und Michaël Cuisance (26) nach neuen Offensivspielern und würde Waldschmidts Vielseitigkeit sehr begrüßen.

Damit der Deal über die Bühne geht, müsste der siebenfache deutsche Nationalspieler jedoch auf Gehalt verzichten. In Köln verdient Waldschmidt ein jährliches Salär von rund zwei Millionen Euro, das für den Hauptstadtklub nicht zu stemmen wäre. Da der Linksfuß beim FC nicht mehr gefragt ist, würde der Verein dem Spieler keine Steine in den Weg legen. Die Berliner könnten den Transfer dem Boulevardblatt zufolge sogar deutlich unter Marktwert abwickeln.

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Waldschmidt war im Sommer 2023 zu den Rheinländern gewechselt, konnte dort jedoch selten konstant überzeugen. In 83 Pflichtspielen steuerte er 18 Tore und acht Vorlagen bei. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2027. Auch Hannover 96 zeigte in der Vergangenheit Interesse an einer Verpflichtung.