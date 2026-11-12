Der argentinische Fußballverband und Lionel Scaloni haben sich eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Dies haben Präsident Claudio Tapia und Coach Scaloni selbst auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach steht der Weltmeister-Trainer von 2022 jetzt bis 2030 unter Vertrag.

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Seit 2018 steht Scaloni hauptverantwortlich an der Seitenlinie der Albiceleste. Insgesamt kommen 105 Länderspiele in dieser Amtszeit zusammen. Neben dem Highlight des WM-Siegs konnte Scaloni mit seinem Starensemble auch zweimal die Copa América gewinnen.