Internationale Freundschaftsspiele
Scaloni verlängert in Argentinien
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@Maxppp
Der argentinische Fußballverband und Lionel Scaloni haben sich eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Dies haben Präsident Claudio Tapia und Coach Scaloni selbst auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach steht der Weltmeister-Trainer von 2022 jetzt bis 2030 unter Vertrag.
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🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ @Argentina – 19:10
#SelecciónMayor Lionel Scaloni en conferencia: "Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento".Bei X ansehen
Seit 2018 steht Scaloni hauptverantwortlich an der Seitenlinie der Albiceleste. Insgesamt kommen 105 Länderspiele in dieser Amtszeit zusammen. Neben dem Highlight des WM-Siegs konnte Scaloni mit seinem Starensemble auch zweimal die Copa América gewinnen.
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