BVB: Terzic ermuntert Hummels & Kobel – auch zur Verlängerung?

Erneut fehlte Mats Hummels in der Startelf von Borussia Dortmund. Und das hat in einem Spiel wie diesem 2:4 gegen Bayern München dann schon Aussagekraft, schließlich schickt ein Trainer in einer solch wichtigen Partie – womöglich vorentscheidend für den Ausgang der Meisterschaft – seine beste Mannschaft auf das Feld. Für Edin Terzic gehört der Abwehr-Routinier da im Moment offenkundig nicht rein.

Dennoch habe er Hummels „extrem positiv“ über die vergangenen Wochen erlebt, betonte der BVB-Coach auf der heutigen Pressekonferenz, „er steht den Jungs immer zur Seite, unterstützt sie und fordert sie im Training heraus, an ihre Topleistung heranzukommen. Wir wissen, dass nicht nur die Qualität bei Mats Hummels immer noch da ist, sondern auch der Hunger und die Gier.“

Der 34-Jährige werde seiner Mannschaft auch die nächsten Wochen noch „extrem helfen“, kündigte Terzic an. Natürlich weiß auch der Übungsleiter um die vertragliche Situation: Hummels‘ Kontrakt läuft aus, Gespräche wurden in der Länderspielpause geführt, sind aber noch komplett ergebnisoffen. Am Ende liegt es an Hummels, ob er das Angebot seines Arbeitgebers annimmt. Zuspruch vom Trainer kann da nicht schaden.

„Einer der besten Torhüter Europas“

Selbigen richtete Terzic schon unmittelbar nach der Partie in München an seinen Pechvogel Gregor Kobel (25), dessen folgenschwerer Patzer zum 1:0 Bayern früh auf die Siegerstraße brachte. Der Schweizer Keeper sei „der Grund, warum wir da stehen, wo wir jetzt stehen“, wiederholte Terzic mit Blick auf die insgesamt ordentliche bis gute BVB-Saison.

Dann ließ der Trainer den ultimativen Ritterschlag folgen: „Greg ist einer unserer konstantesten Spieler diese Saison und unbestritten einer der besten Torhüter im europäischen Fußball aktuell.“ Kein Wunder, dass die Borussia Kobels bis 2026 datierten Vertrag gerne vorzeitig und zu deutlichen verbesserten Bezügen verlängern will. Ob Terzics schmeichelhafte Worte während der Verhandlungen in seinen Ohren klingen werden?