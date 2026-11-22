Gabriel sorgt für Aufsehen

Nicht nur der Transferpoker um JJ Gabriel liefert Gesprächsstoff. Auch die Rolle seines Vaters ist immer wieder Gegenstand der Diskussionen. Die ‚Daily Mail‘ hat es jetzt außerdem auf Ali Barat, den Berater des erst 16-Jährigen abgesehen, der von Manchester United zu Real Madrid wechseln wird. Im Zentrum der Kritik steht ein Werbevideo, um Gabriels Wechsel zu seiner Agentur anzukündigen.

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Darin ist unter anderem ein Verweis auf den Ballon d’Or zu sehen, ehe JJ Gabriel vor der Kamera erklärt: „I am epic“, also in etwa „Ich bin legendär.“ Wenngleich Barats Berateragentur auf den Namen Epic Sports hört – für die ‚Daily Mail‘ und viele Fans eine völlig überzogene Selbstdarstellung für einen Jungen, der noch keine einzige Minute bei den Profis gespielt hat.

Historischer Malen

Donyell Malen (27) hat bei der AS Rom sein Glück gefunden. Nach seinem gestrigen Viererpack gegen Parma Calcio (5:1) steht der ehemalige Dortmunder bei 16 Toren in 15 Pflichtspielen, hinzu kommen fünf Assists. Malen hat im Kalenderjahr 2026 siebenmal mehr als ein Tor pro Ligaspiel erzielt – nur Raphinha (29/FC Barcelona) kann da mithalten, Harry Kane (33/FC Bayern) kommt auf sechs Spiele.

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Die ‚Tuttosport‘ bejubelt „die fantastischen Vier“ des Niederländers, ‚Il Romanista‘ titelt „M4LEN“ und die ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht eine doppelte Attacke aus Rom auf den drittplatzierten Meister Inter Mailand – Lazio auf eins und die AS Rom auf zwei stehen vor Inters heutigem Spiel gegen Atalanta Bergamo an der Spitze der Serie A.