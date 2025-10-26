Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Prominentes Veto gegen Lewandowski-Transfer

Bayern-Legende Robert Lewandowski erhält beim FC Barcelona wohl keinen neuen Vertrag. Eine interessante Wechseloption scheint sich nun ebenfalls zu zerschlagen.

von Lukas Hörster - Quelle: Daily Mirror
Robert Lewandowski bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Robert Lewandowski wird im kommenden Sommer wohl nicht bei Manchester United anheuern. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, hat Klub-Miteigentümer Jim Ratcliffe sein Veto gegen die Verpflichtung eingelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lewandowski ist dem auf der Insel prominenten Ineos-Gründer und Multi-Milliardär zu alt. Generell will Ratcliffe nur noch entwicklungsfähige neue Spieler im Old Trafford begrüßen.

United-Trainer Rúben Amorim sei derweil ein Fan der Idee gewesen, Lewandowski ablösefrei vom FC Barcelona zu holen. Der Vertrag des 37-jährigen Torjägers bei den Katalanen läuft im kommenden Sommer aus und wird nach Stand der Dinge nicht verlängert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Man United
Barcelona
Robert Lewandowski

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Barcelona Logo FC Barcelona
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert