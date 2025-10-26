Prominentes Veto gegen Lewandowski-Transfer

Robert Lewandowski wird im kommenden Sommer wohl nicht bei Manchester United anheuern. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, hat Klub-Miteigentümer Jim Ratcliffe sein Veto gegen die Verpflichtung eingelegt.

Lewandowski ist dem auf der Insel prominenten Ineos-Gründer und Multi-Milliardär zu alt. Generell will Ratcliffe nur noch entwicklungsfähige neue Spieler im Old Trafford begrüßen.

United-Trainer Rúben Amorim sei derweil ein Fan der Idee gewesen, Lewandowski ablösefrei vom FC Barcelona zu holen. Der Vertrag des 37-jährigen Torjägers bei den Katalanen läuft im kommenden Sommer aus und wird nach Stand der Dinge nicht verlängert.