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Bremer-Poker: Kommt Bayern zu spät?

von David Hamza - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Bremer im Juve-Trikot @Maxppp

Galatasaray schaltet sich ins Rennen um Innenverteidiger Bremer (29) ein. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ bieter der türkische Meister dem Rechtsfuß ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro netto und somit zwei Millionen mehr als sein bisheriges Einkommen bei Juventus Turin. Bremer soll einem Transfer nach Istanbul offen gegenüberstehen, bislang gebe es aber weder eine Zu- noch eine Absage.

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Konkretes Interesse am Brasilianer wird seit Wochen auch dem FC Bayern nachgesagt, die ‚Gazzetta‘ berichtete jüngst von einem 30-Millionen-Angebot, während Juve 40 Millionen Euro fordern soll. Bremers Vertrag läuft bis 2029. Sollte er gehen, sind Jean-Clair Todibo (26/West Ham United) und Fikayo Tomori (28/AC Mailand) mögliche Ersatzkandidaten, auch Bayerns Min-jae Kim (29) wurde schon gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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