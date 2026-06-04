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Offiziell Bundesliga

Martínez übernimmt bei Bayer 04

Bayer Leverkusens Trainersuche ist beendet. Der Spanier Carles Martínez Novell übernimmt beim Werksklub.

von David Hamza - Quelle: bayer04.de
1 min.
Carles Martinez Novell an der Seitenlinie @Maxppp

Bayer Leverkusen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Kasper Hjulmand. Parallel dazu präsentiert der Bundesligist den Nachfolger des Dänen: Carles Martínez Novell übernimmt bei Bayer 04.

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Der 42-jährige Spanier kommt ablösefrei vom FC Toulouse. Den französischen Erstligisten hatte Martínez als seine erste Cheftrainer-Position vor drei Jahren übernommen. In Leverkusen unterschreibt er bis 2028.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt. Zu diesen wertvollen Erfahrungen bringt er eine hohe fachliche Kompetenz aus seiner Zeit in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona mit nach Leverkusen. Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann.“

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Bayer-Boss Fernando Carro ergänzt: „Wir haben als Bayer 04 in den vergangenen Jahren national und international eine starke Entwicklung vollzogen. Unser Ziel bleibt es, dauerhaft auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein und unsere Position unter den führenden Klubs Europas weiter zu festigen. Wir sind überzeugt, dass Carles Martínez mit seinem überzeugenden Profil als Coach sehr gut zu diesem Anspruch passt. Er verkörpert einen modernen Trainer-Typus, der unsere hochveranlagte Mannschaft entwickeln, auf ein konstant hohes Level heben und zu zählbaren Erfolgen führen kann.“

Im Rahmen einer Pressekonferenz wird Martínez, der im Jugendbereich einst den FC Barcelona und Espanyol Barcelona gecoacht hatte, sich am morgigen Freitag (12 Uhr) in der BayArena vorstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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