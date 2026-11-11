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FT-Kurve Bundesliga

Gespaltene Meinung zum BVB-Königstransfer

von Emanuel Schultz
Joey Veerman im BVB-Trikot @Maxppp

Unter den FT-Usern herrscht Uneinigkeit darüber, wer Borussia Dortmunds Königstransfer des vergangenen Sommers war. Joey Veerman (27) und Joane Gadou (19) lieferten sich in der Umfrage ein enges Rennen um den Titel.

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Wer ist der Königstransfer des BVB im Sommer?
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Mit 38 Prozent der Stimmen setzte sich Veerman knapp durch, Gadou landete mit 35 Prozent auf dem zweiten Platz. Das griechische Duo Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) folgte mit 16 respektive neun Prozent dahinter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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