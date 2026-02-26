Demichelis übernimmt in Mallorca

Martín Demichelis übernimmt erstmals als Cheftrainer in einer europäischen Topliga. Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist RCD Mallorca gibt die Installation des früheren Verteidigers des FC Bayern offiziell bekannt. Demichelis unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr.

In Mallorca folgt der 45-jährige Argentinier auf den kürzlich entlassenen Jagoba Arrasate. Erfahrungen als Coach sammelte Demichelis bislang im Nachwuchsbereich der Bayern sowie bei den Profiteams von River Plate und CF Monterrey.