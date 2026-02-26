Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Demichelis übernimmt in Mallorca

von Fabian Ley - Quelle: rcdmallorca.es
1 min.
Martín Demichelis hebt drei Finger @Maxppp

Martín Demichelis übernimmt erstmals als Cheftrainer in einer europäischen Topliga. Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist RCD Mallorca gibt die Installation des früheren Verteidigers des FC Bayern offiziell bekannt. Demichelis unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter
RCD Mallorca
Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca ❤️🖤

El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧.
Bei X ansehen

In Mallorca folgt der 45-jährige Argentinier auf den kürzlich entlassenen Jagoba Arrasate. Erfahrungen als Coach sammelte Demichelis bislang im Nachwuchsbereich der Bayern sowie bei den Profiteams von River Plate und CF Monterrey.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Mallorca
Martín Demichelis

Weitere Infos

La Liga La Liga
Mallorca Logo RCD Mallorca
Martín Demichelis Martín Demichelis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert