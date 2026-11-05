Im Winter: Bedient sich die Eintracht bei PSG?

Der Weg von David Boly endet bei Paris St. Germain wohl spätestens im Sommer. Der talentierte Rechtsverteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag beim Champions League-Sieger voraussichtlich nicht verlängern. Und das, obwohl er bei PSG schon einige Male im Kader war, in der Ligue 1 und der Champions League als Joker hereinkam und in der Königsklasse sogar schon getroffen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zahlreiche Topklubs, darunter der FC Barcelona, sind stark interessiert am 17-jährigen Franzosen, der die Qual der Wahl hat. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, könnte der Weg des U19-Nationalspielers dabei auch in die Bundesliga führen. Eintracht Frankfurt sei dran und bereit, im Winter eine Ablöse zu zahlen, um Boly frühzeitig in die Mainmetropole zu holen.

Auch Sangaré ein Kandidat

Boly würde bei der SGE in direkte Konkurrenz zu Elias Baum treten. Der 21-Jährige hat als Backup aktuell nur Timothy Chandler (36) an seiner Seite, der schon seit Jahren nur noch sporadisch zum Einsatz kommt. Neben Boly ist laut Matteo Moretto auch Buba Sangaré vom FC Elche ein Kandidat für die rechte Abwehrseite. Der 19-Jährige gehört beim La Liga-Vertreter zum absoluten Stammpersonal und steht dort noch bis 2031 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Arnaud Kalimuendo (25/Nottingham Forest) soll übrigens neben Boly ein weiterer Franzose noch im Winter den Weg zur Eintracht finden.