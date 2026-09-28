Borussia Dortmund macht in der Führungsetage Nägel mit Köpfen. Wie der Klub offiziell verkündet, wurden die Verträge mit Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß allesamt vorzeitig verlängert. Erstgenannter – bislang als Sprecher der Geschäftsführung beim BVB im Amt – wurde zudem zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt.

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Cramer, der für die Bereiche Digitalisierung & Internationalisierung, Marketing & Vertrieb, Kommunikation zuständig ist, ist nun bis 2031 gebunden. Treß, der die Bereiche Finanzen, Organisation, Recht & Investor Relations leitet, hat bis 2028 verlängert und scheidet dann aus der Geschäftsführung aus.

Am sportlich relevantesten ist für den BVB aber die Zukunft von Lars Ricken, der ab sofort bis 2030 gebunden ist. Zuvor wäre der Vertrag des Sportgeschäftsführers 2027 ausgelaufen.

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Lob von Watzke

Über die Verlängerungswelle sagt BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke: „Ich habe großes Vertrauen in Carsten Cramer und die gesamte Geschäftsführung. Sie verfügt über die Erfahrung, die Kompetenz und das Verständnis für die besondere Identität unseres Klubs, um Borussia Dortmund erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Und weiter: „Mit der neuen Unternehmensstrategie und dem angestoßenen Satzungsprozess sind wichtige Projekte auf den Weg gebracht, die den BVB sportlich, wirtschaftlich, strukturell und kulturell zukunftsfähig aufstellen sollen. Ich bin überzeugt: Borussia Dortmund ist bei dieser Geschäftsführung in sehr guten Händen.“