Aus 44 mach 11: Klopps mögliche erste DFB-Aufstellung

Die DFB-Elf geht den ersten Länderspiel-Block unter Jürgen Klopp mit einem zweigeteilten Kader an. Start in die Nations League ist in einer Woche in Amsterdam gegen die Niederlande.

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Tor

Klopp hat bestätigt, dass Marc-André ter Stegen fürs Erste die Nummer eins ist und in seiner neuen Heimat Amsterdam starten wird. Alexander Nübel und Finn Dahmen sind die Ersatzleute. Noah Atubolu und Jonas Urbig stoßen später dazu.

Abwehr

Klopp fand lobende Worte für die neuen Rechtsverteidiger Philipp Treu und Josha Vagnoman. Gut möglich, dass erstmal jeder eine Partie von Anfang an bekommt.

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In der Innenverteidigung könnte das WM-Duo aus Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck erneut starten, genauso wie Nathaniel Brown auf links.

Mittelfeld

Klopp deutete an, künftig mit drei Mittelfeldspielern auflaufen zu wollen. Joshua Kimmich ist dort als Kapitän fest eingeplant. Für Robustheit daneben könnten Anton Stach und Felix Nmecha sorgen. Auch Nadiem Amiri dürfte gute Karten haben.

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Angriff

Auf den Flügeln spricht aktuell viel für Lennart Karl und Kevin Schade, der sich beim FC Brentford in Topform präsentiert. Im Sturmzentrum wird Kai Havertz unter normalen Umständen den Vorzug vor Younes Ebnoutalib erhalten.

Die mögliche Startelf

Die DFB-Kader für die Nations League