Gladbacher Krise: Virkus stärkt Farke den Rücken

Bei Borussia Mönchengladbach hängt der Haussegen schief. Nach schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen mit nur einem Sieg aus neun Bundesliga-Spielen werden vor allem in Fan-Kreisen die Verantwortlichen des Bundesligisten scharf kritisiert. Nicht wenige zweifeln, dass Trainer Daniel Farke (46) noch der richtige für die Fohlenelf ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Roland Virkus lässt sich davon aber nicht beirren. „Wir sind mit dem Saisonverlauf seit der WM-Pause sehr unzufrieden und müssen den Kaderumbau weiter vorantreiben“, kritisiert der 56-Jährige in der ‚Bild‘ zwar, fügt dann aber an: „Dass Daniel Farke eine solche Herausforderung meistern kann, hat er in der Vergangenheit schon gezeigt.“

Lese-Tipp

M‘gladbach: Stindl-Nachfolger gefunden?

Mit Farke und neuer Mannschaft?

Die klare Ansage des Sportdirektors: Die Borussia möchte mit Farke in die nächste Saison gehen. Der Kader ist die Stellschraube, an der gedreht werden soll. Schon jetzt wird der personelle Umbruch vorangetrieben: Ramy Bensebaini (28), Lars Stindl (34) und Marcus Thuram (25) sind sicher weg, Manu Koné (21) soll für viel Geld verkauft werden, mit dem Neuzugänge finanziert werden sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu diesen wird Linksverteidiger-Talent Lukas Ullrich (19) zählen, der bereits bis 2027 unterschrieben hat. Gerüchte gibt es zudem unter anderem zu Niclas Füllkrug (30) vom SV Werder Bremen, Robin Hack (24) von Arminia Bielefeld, Vangelis Pavlidis (24) von AZ Alkmaar, Moritz-Broni Kwarteng (25) vom 1. FC Magdeburg und Jean-Philippe Krasso (25) von der AS St. Étienne.