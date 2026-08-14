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Premier League

140-Millionen-Poker: Klarheit bei Fernández

von Dominik Sandler
Enzo Fernández ärgert sich @Maxppp

Der FC Chelsea plant fest mit Enzo Fernández für die kommende Saison. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die Deadline für ein Angebot für den Argentinier inzwischen abgelaufen. Eine Offerte habe die Blues dabei nicht erreicht.

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140 Millionen Euro hätte ein Klub zahlen müssen, um den 25-Jährigen zu holen. Manchester City und Real Madrid hatten einen Transfer in Erwägung gezogen, waren aber offenbar nicht bereit, die geforderte Summe für den zentralen Mittelfeldspieler zu zahlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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