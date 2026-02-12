VfB: Nächster Rückschlag für Diehl

Der immer wieder von Verletzungen geplagte Justin Diehl muss den nächsten Rückschlag verkraften. Auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte VfB-Coach Sebastian Hoeneß, dass sich der Angreifer eine „kleine Verletzung im Adduktorenbereich“ zugezogen hat und vorerst ausfallen wird. „Wir gehen davon aus, dass es nicht so lange dauern wird“, führte Hoeneß immerhin aus, „trotzdem ist es natürlich sehr schade.“

Diehl, der im Sommer 2024 ablösefrei vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart gewechselt war, erlitt die Blessur am Samstag beim Drittliga-Spiel der Zweitvertretung gegen 1860 München (2:1). Kurz vor der Halbzeit musste der 21-Jährige ausgewechselt werden, nachdem er zuvor ein Tor und eine Vorlage markiert hatte. Bei den Profis hat das Offensivtalent bislang noch nicht Fuß gefasst, erst neun Profi-Einsätze stehen zu Buche, der letzte datiert vom 15. Februar 2025.