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Bundesliga

Freigestellt: Reyna vor Gladbach-Abflug

von Fabian Ley - Quelle: borussia.de
Giovanny Renya im Gladbach-Trikot @Maxppp

Giovanni Reyna steht wohl kurz vor dem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Der Bundesligist teilt mit, dass der 23-jährige Offensivspieler die Reise ins Trainingslager am Tegernsee nicht mit angetreten hat, weil er für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt ist.

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Bei besagtem Klub handelt es sich wohl um Racing Straßburg. Der französische Erstligist zeigt konkretes Interesse an Reyna und hat bereits die Verhandlungen mit der Borussia über einen Wechsel des US-amerikanischen Nationalspielers aufgenommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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