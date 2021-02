„Eines der vielversprechendsten Talente“ – wer ist Neu-Hoffenheimer Rutter?

Zielstrebig und abschlussstark

„Georginio ist ein sehr athletischer und dynamischer Stürmer, der darüber hinaus durch seine Zielstrebigkeit und Abschlussstärke besticht“, beschreibt TSG-Manager Alexander Rosen den Neuzugang. Auffällig sind zudem die technischen Fähigkeiten des 18-Jährigen, der auch mit dem etwas schwächeren rechten Fuß umzugehen weiß. Im Angriffszentrum fühlt sich Rutter am wohlsten.

Top-Klubs ausgestochen

Auf dem Radar war Rutter nicht nur bei Hoffenheim. Schon im vergangenen Transferfenster nannte die ‚L’Équipe‘ unter anderem den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, den FC Arsenal und den AC Mailand als Interessenten. Nicht ohne Stolz verkündete Rosen deshalb gestern: „Er ist zweifelsohne eines der vielversprechendsten Talente des französischen Fußballs und hat sich für seine Weiterentwicklung gezielt die TSG ausgesucht.“

Schnäppchen

Hoffenheims Glück: Rutters Vertrag bei Stade Rennes lief nach dieser Saison aus. Den ablösefreien Wechsel für den Sommer hatte man schon Anfang des Jahres eingetütet. Kurz vor Transferschluss einigte man sich noch auf einen Winterwechsel – angeblich für weniger als eine Million Euro.

Rennes bietet Vertrag, aber keine Einsätze

Rennes bot Rutter zwar eine Verlängerung bis 2024 an, hatte aber kaum sportliche Argumente. Denn beim Tabellenfünften und Champions League-Teilnehmer kam der Angreifer mit französisch-karibischen Wurzeln in dieser Saison nur auf 60 Einsatzminuten, Rutter wollte unbedingt weg.

WM-Bronze

Ganz anders sein Standing auf Nationalmannschaftsebene. In 46 Spielen für Frankreichs Jugend-Auswahlen schoss er 21 Tore. Mit der U17 wurde Rutter 2019 WM-Dritter (drei Tore). Zahlen, an die der Neu-Hoffenheimer möglichst bald auch im Vereinstrikot anknüpfen will.