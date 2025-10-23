Neue Winter-Option für Zirkzee

West Ham United lotet anscheinend eine Zusammenarbeit mit Ex-Bayer Joshua Zirkzee (24) aus. Wie das britische ‚i Paper‘ berichtet, würden die Hammers den bei Manchester United kaum noch zum Zug kommenden Angreifer im Winter gerne leihweise an Bord holen. Eine Idee, von der die Red Devils wiederum nicht begeistert sein sollen.

Dem Bericht zufolge möchte Rúben Amorim seinen Kader nämlich über den Winter hinaus zusammenhalten – unabhängig von Zirkzees geringen Spielanteilen. Abgesehen von West Ham müssten sich also womöglich auch die interessierten Klubs aus der Serie A nach Alternativen umsehen, darunter unter anderem die AS Rom und Como 1907.