Menü Suche
Kommentar
Premier League

Neue Winter-Option für Zirkzee

von Julian Jasch - Quelle: The i Paper
1 min.
Joshua Zirkzee sieht erschöpft aus @Maxppp

West Ham United lotet anscheinend eine Zusammenarbeit mit Ex-Bayer Joshua Zirkzee (24) aus. Wie das britische ‚i Paper‘ berichtet, würden die Hammers den bei Manchester United kaum noch zum Zug kommenden Angreifer im Winter gerne leihweise an Bord holen. Eine Idee, von der die Red Devils wiederum nicht begeistert sein sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge möchte Rúben Amorim seinen Kader nämlich über den Winter hinaus zusammenhalten – unabhängig von Zirkzees geringen Spielanteilen. Abgesehen von West Ham müssten sich also womöglich auch die interessierten Klubs aus der Serie A nach Alternativen umsehen, darunter unter anderem die AS Rom und Como 1907.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
West Ham
Man United
Joshua Zirkzee

Weitere Infos

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham United
Man United Logo Manchester United FC
Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert