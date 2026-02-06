Werder geht bei Jagusic leer aus

Adriano Jagusic wurde bei Werder Bremen lange als potenzieller Nachfolger für Romano Schmid gehandelt. Stattdessen verkündet Panathinaikos Athen nun die Verpflichtung des 20-Jährigen. In der griechischen Hauptstadt unterschreibt das Mittelfeldtalent einen Vertrag bis 2030.

Jagusic war im Sommer 2021 aus der Jugend von Dinamo Zagreb zu Slaven Belupo gewechselt, wo ihm auch der Durchbruch in den Profibereich gelang. Nach 67 Pflichtspielen und 16 Toren schließt der Kroate sich nun Panathinaikos an. Die Ablösesumme beläuft sich auf 5,2 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen um weitere 800.000 Euro ansteigen kann. Zudem sichert sich Belupo eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Neben Werder hatten zuletzt auch RB Leipzig und Sporting Braga Interesse am Linksfuß hinterlegt.