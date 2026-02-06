Menü Suche
Kommentar
Offiziell Super League

Werder geht bei Jagusic leer aus

von Daniel del Federico
1 min.
Weserstadion @Maxppp

Adriano Jagusic wurde bei Werder Bremen lange als potenzieller Nachfolger für Romano Schmid gehandelt. Stattdessen verkündet Panathinaikos Athen nun die Verpflichtung des 20-Jährigen. In der griechischen Hauptstadt unterschreibt das Mittelfeldtalent einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter
Panathinaikos F.C.
Welcome to Athens Adriano ☘️🏛️
#PAOFC #Panathinaikos
Bei X ansehen

Jagusic war im Sommer 2021 aus der Jugend von Dinamo Zagreb zu Slaven Belupo gewechselt, wo ihm auch der Durchbruch in den Profibereich gelang. Nach 67 Pflichtspielen und 16 Toren schließt der Kroate sich nun Panathinaikos an. Die Ablösesumme beläuft sich auf 5,2 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen um weitere 800.000 Euro ansteigen kann. Zudem sichert sich Belupo eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Neben Werder hatten zuletzt auch RB Leipzig und Sporting Braga Interesse am Linksfuß hinterlegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
1. HNL
Panathinaikos
Slaven Belupo
Bremen
Adriano Jagušić

Weitere Infos

Super League Super League
1. HNL 1. HNL
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athens
Slaven Belupo Logo NK Slaven Belupo
Bremen Logo SV Werder Bremen
Adriano Jagušić Adriano Jagušić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert