Neuer Vertrag für Matic

Manchester United setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Nemanja Matic. Der englische Rekordmeister verkündet, dass der 31-jährige Mittelfeldspieler bis 2023 verlängert hat. Bereits im vergangenen März hatten die Red Devils eine Vertragsoption gezogen, die das Arbeitspapier bis 2021 ausdehnte.

Matic spielt seit 2017 für ManUnited. In der laufenden Saison kommt der 48-fache serbische Nationalspieler auf 27 Pflichtspieleinsätze, in denen er einmal traf und drei weitere Tore vorbereiten konnte.

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC