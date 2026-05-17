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FT-Kurve Bundesliga

Bayern-Transfers: Barcola macht das Rennen

von Martin Schmitz
Bradley Barcola beim Torjubel @Maxppp

Obwohl der FC Bayern München in der gerade abgelaufenen Bundesligasaison mit 122 Treffern einen neuen Bundesligarekord aufgestellt hat, liebäugelt der Rekordmeister mit weiterer Verstärkung für die Offensive. Die FT-User haben dabei vor allem drei Spieler im Auge. Aus einer Umfrage mit 7287 Teilnehmern geht hervor, dass sich die knappe Mehrheit (30 Prozent) Bradley Barcola im Angriff der Münchner gut vorstellen könnte.

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Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken?
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Knapp dahinter landen Dusan Vlahovic von Juventus Turin (27 Prozent) und Anthony Gordon von Newcastle United (25 Prozent), mit dem sich der FCB dem Vernehmen nach persönlich bereits über einen Wechsel einig ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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