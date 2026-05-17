Bayern-Transfers: Barcola macht das Rennen

Obwohl der FC Bayern München in der gerade abgelaufenen Bundesligasaison mit 122 Treffern einen neuen Bundesligarekord aufgestellt hat, liebäugelt der Rekordmeister mit weiterer Verstärkung für die Offensive. Die FT-User haben dabei vor allem drei Spieler im Auge. Aus einer Umfrage mit 7287 Teilnehmern geht hervor, dass sich die knappe Mehrheit (30 Prozent) Bradley Barcola im Angriff der Münchner gut vorstellen könnte.

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Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken? Anthony Gordon (Newcastle United) William Osula (Newcastle United) Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) Mika Godts (Ajax Amsterdam) Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Bradley Barcola (Paris St. Germain) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Knapp dahinter landen Dusan Vlahovic von Juventus Turin (27 Prozent) und Anthony Gordon von Newcastle United (25 Prozent), mit dem sich der FCB dem Vernehmen nach persönlich bereits über einen Wechsel einig ist.