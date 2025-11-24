Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer von Poku überrascht

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Ernest Poku rennt @Maxppp

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass Neuzugang Ernest Poku (21) auf die Schnelle so eine wichtige Rolle einnehmen wird. „Das ging super schnell. Das war nicht zu erwarten, dass sich ein Spieler aus einer kleineren Liga so gut und schnell adaptiert“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ über den flinken Flügelflitzer, der im Sommer für zehn Millionen Euro vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar losgeeist wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt fand sich Poku immer häufiger in der Startformation des Werksklubs wieder. Aktuell steht der niederländische U21-Nationalspieler, dessen Potenzial laut Rolfes „weiter hoch ist“, bei acht Torbeteiligungen (vier Treffer, vier Vorlagen) aus 14 Einsätzen. Dass es so gut läuft, hatte Poku selbst ebenfalls nicht erwartet: „Das habe ich von Anfang an nicht erwartet, aber man weiß ja, so etwas kann passieren. Dann muss man bereit sein – und ich bin bereit.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Ernest Poku
Simon Rolfes

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Ernest Poku Ernest Poku
Simon Rolfes Simon Rolfes
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert