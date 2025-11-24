Bayer von Poku überrascht

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass Neuzugang Ernest Poku (21) auf die Schnelle so eine wichtige Rolle einnehmen wird. „Das ging super schnell. Das war nicht zu erwarten, dass sich ein Spieler aus einer kleineren Liga so gut und schnell adaptiert“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ über den flinken Flügelflitzer, der im Sommer für zehn Millionen Euro vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar losgeeist wurde.

Zuletzt fand sich Poku immer häufiger in der Startformation des Werksklubs wieder. Aktuell steht der niederländische U21-Nationalspieler, dessen Potenzial laut Rolfes „weiter hoch ist“, bei acht Torbeteiligungen (vier Treffer, vier Vorlagen) aus 14 Einsätzen. Dass es so gut läuft, hatte Poku selbst ebenfalls nicht erwartet: „Das habe ich von Anfang an nicht erwartet, aber man weiß ja, so etwas kann passieren. Dann muss man bereit sein – und ich bin bereit.“